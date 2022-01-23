Как передает Politeka.net, в Инстаграм Екатерина Репяхова поделилась несколькими яркими снимками. Она устроила оригинальную фотосессию с маленьким сыном. Девушка оделась во все черное, в результате чего слилась с фоном в студии. Кадры получились очень оригинальными, ведь акцент в них был на малыше.

«Просто сильно люблю своего сына. И счастлива, что жизнь мне подарила материнство. Хочется сохранить в памяти каждый момент. И в этом мне помогла замечательная команда», - подписала фото Репяхова.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Прекрасные фото», «Вам идёт материнство», «Какой он у вас хороший», «Вау, как красиво», «Такой улыбашка всегда», «Очень красиво. А улыбка малыша просто супер», «Сынуля очень клёвый», «Какая шикарная фотосессия», «Такие милахи», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Репяхова рассказала, как побывала с сыном в больнице: «Немного потерял…».

Как сообщала Politeka, Репяхова решилась на пластику, подробности: "Сказал же, что разведется".

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