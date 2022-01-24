Как передает Politeka.net, популярный артист Дмитрий Монатик после новогодних праздников отправился отдыхать с семьей на Мальдивы.

Его жена - Ирина Демичева похвасталась роскошным отдыхом среди песка и пальм, показав себя в открытом наряде. Стоит отметить, что жена Монатика поддерживает свою фигуру в идеальной форме, что отлично видно на фото.

"Человек удивителен по своей природе.😑Сначала Очень много работает и сильно мечтает отдохнуть, когда наконец-то наступает столь долгожданный момент перезагрузки 🌴, ещё и в таких райских местах планеты, голова забита миллионом мыслей 😵‍💫😵вопросов🤯 …учусь наслаждаться моментом", — поделилась Ирина Демичева.

Поклонники жены артиста оставили множество комментариев под фото: "Какая красивая", "Как можно быть при этом такой вот хот!!", "Какая же вы красивая", "Красиво выглядите", "Ты Прекрасна, я удивляюсь что в мире есть такие Девушки", "Такие ноги".

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