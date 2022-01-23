Украинский певец, экс-судья шоу "Голос країни", Дима Монатик, отлично провел время с детьми, и решил показать в своем Инстаграм видео веселья.

Дима Монатик после гастролей по Украине и за границей отправился с семьей на Мальдивы, пишет Politeka.net. Артист, с женой Ириной и сыновьями Платоном и Данилом, хорошо проводят время в райском местечке.

В своем Инстаграм певец опубликовал видео, как ныряет в бассейн с детьми и "кричит" под водой. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Кадры вышли яркими и веселыми.

"Потому что мы ваши друзья!!! Окунулись в отдых!!!", - написал Дима Монатик.

Видео всего за час собрало почти 40 тысяч просмотров и много комментариев.

"Обалденные ребята ❤️❤️❤️❤️", "Кааааааайф🔥🔥🔥🔥", "Ахахахах 😹😹😹😘😘😘😘 лучшие ребята", "Клааассс😍😍😍😁😁😁", "Какие классные 😍", "Пацаны ваще ребята 😍😍😍", " 🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, жена Димы Монатика решила показать фото с райского местечка на Мальдивах.

"Мой кокон перезагрузки на ближайшие дни☀️🌴 P.S. Простите,если не всегда смогу отвечать вовремя. Пришло время отдохнуть 🦥", - написала она в посте Инстаграм.

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