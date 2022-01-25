Певица Аида Николайчук, которая победила на шоу "Х-Фактор", показала фигуру и рассказала, благодаря чему достигает идеала.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук является известной украинской певицей. Звезда заявила впервые о себе, придя на второй сезон "Х-Фактор". Там артистка довольно быстро вылетела из проекта, но ее выступление на кастинге собрало множество просмотров на Ютубе. Поэтому певица не опустила руки и пришла на третий сезон "Х-Фактора", где одержала победу. Звезда после проекта занялась сольной карьерой, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Аида решила похвастаться фигурой в лосинах и кофточке. Звезда стояла перед зеркалом и демонстрировала свои достижения.

"А это я вчера. Потихоньку двигаюсь к цели...", - написала звезда.

На втором сторис Николайчук показала вопрос от фанатки.

"А какого питания вы придерживаетесь?", - спросил один из пользователей.

"Сейчас на пути к сбалансированному питанию. Прямо ПП не для меня. Просто не выдержу, а вот максимально привести питание в норму - это моя задача (Да поможете мне Господь) На данный момент оказалась от молочки/кисломолочки и кофе", - ответила Аида.

Напомним, победительницу "Х-Фактора" после новых экспериментов с внешностью сравнили с Пугачевой

Также Politeka сообщала, что победительницу "Х-Фактора" Аиду Николайчук неожиданно "похоронили" в Сети

А еще Politeka писала, что победительница "Х-Фактора" Николайчук обмотала себя гирляндой и поделилась настроением



