Как передает Politeka.net, главный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво живет не один, а со своими любимцами. Девочку зовут Лупита, а мальчика - Чоко. На своей странице в Инстаграм Хименес-Браво поделился Сториз Ольги Мартыновской, которая сняла на камеру, как любимица шеф-повара шалит.

Малышка унюхала пробку от белого вина и решила её украсть и сбежать. Мартыновская посмеялась над ситуацией, а Эктор умилился.

"Посмотрите на неё, папина дочка", — подписала Сториз Ольга Мартыновская.

Напомним, что несколько месяцев Эктор Хименес-Браво жил со своей главной женщиной - мамой Архенис Браво. Они вместе отметили Рождество и Новый год, после чего она отправилась обратно в Колумбию.

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