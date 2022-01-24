Победительница "Холостяка" и Мастер спорта Украины по гимнастике Даша Ульянова обратилась к фанатам и рассказала о своей проблеме, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.ne, Даша Ульянова стала популярной украинской блогеркой благодаря участию в шоу "Холостяк" 10 с Максом Михайлюком, где одержала победу. Звезда имеет звание Мастер спорта по гимнастике и сейчас стала ведущей на одном из музыкальных каналов Украины. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фолловерами своими умениями в спорте, а также кадрами из личной жизни.

В новом сторис Даша не показывала себя, а только оставила обращение к своим фанатам.

"Не могу выйти к вам в сторис. Последние дни были крайне сложными для меня. Собираюсь с силами и мыслями", - написала звезда.

Стоит отметить, что звезда уже успела в 2022 году отдохнуть в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Звезда провела время вместе с родителями, которые ездили с дочерью.

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