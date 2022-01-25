Как передает Politeka.net, судья "Україна має талант" Евгений Кот отправился отдыхать со своей женой-гимнасткой Натальей Татаринцевой на Мальдивы после новогодних праздников. На своей странице в Инстаграм Евгений Кот поделился новым видео.
На кадрах Женя Кот ныряет в чистейшую воду и проплывает мимо камеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Я обожаю купаться, плавать, нырять! Обожаю море, океан!
Я бы не вылазил из воды, сидел бы в ней сутками!)
Есть здесь такие же любители моря как я", — признался Женя Кот.
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Поклонники хореографа оставили множество комментариев под видео: "Вы как Ихтиандр:) Я воду очень люблю, нереально очищающая стихия, но плавать не умею и боюсь...", "Круто! Только почему вы в обуви?", "О! Ихтиандр. Где Твоя Гутиэре?", "Класс", "Зачем в кроссовках".
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