Известный хореограф и судья "Україна має талант" Женя Кот показал, чем занимается на Мальдивах, куда уехал с женой-гимнасткой.

Как передает Politeka.net, судья "Україна має талант" Евгений Кот отправился отдыхать со своей женой-гимнасткой Натальей Татаринцевой на Мальдивы после новогодних праздников. На своей странице в Инстаграм Евгений Кот поделился новым видео.

На кадрах Женя Кот ныряет в чистейшую воду и проплывает мимо камеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я обожаю купаться, плавать, нырять! Обожаю море, океан!

Я бы не вылазил из воды, сидел бы в ней сутками!)

Есть здесь такие же любители моря как я", — признался Женя Кот.

Поклонники хореографа оставили множество комментариев под видео: "Вы как Ихтиандр:) Я воду очень люблю, нереально очищающая стихия, но плавать не умею и боюсь...", "Круто! Только почему вы в обуви?", "О! Ихтиандр. Где Твоя Гутиэре?", "Класс", "Зачем в кроссовках".

Ранее сообщалось, судью "Україна має талант" раскритиковали за страстные кадры с женой: "Зачем это на камеру делать..."

Politeka рассказывала, судья "Україна має талант" Кот озадачил развлечениями с женой на шикарной вилле: "Как вы это отсняли?"

Также, Евгений Кот раскрыл Ефросининой истинную цену своего успеха: "Я тебе могу сказать..."