Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала успешной украинской телеведущей и звездой "Нового канала". Знаменитость прославилась благодаря проекту "Орел и Решка", а сейчас снимается в "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и многих других шоу. Не забывает телеведущая и о социальных сетях, ведь ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах в Инстаграм Никитюк решила рассказать, почему перестала сниматься в проекте "Орел и Решка".
"По богатому или по бедному в большинстве случаев я всегда была в ж**е. С какого худшего начать...", - сказала Леся Никитюк.
"Вся правда... почему я ушла из Орла", - написала на сторис звезда.
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"Регина вот так вот сняла штаны, работали больше всего, да и больше всех. Я ушла, потому что мы не договорились с продюсером", - добавила телеведущая.
Напомним, Никитюк удивила кадрами развлечений с импозантным мужчиной
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