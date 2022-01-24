Леся Никитюк, которая прославилась благодаря проекту "Орел и Решка", призналась, почему ушла из трэвел-шоу.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала успешной украинской телеведущей и звездой "Нового канала". Знаменитость прославилась благодаря проекту "Орел и Решка", а сейчас снимается в "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и многих других шоу. Не забывает телеведущая и о социальных сетях, ведь ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах в Инстаграм Никитюк решила рассказать, почему перестала сниматься в проекте "Орел и Решка".

"По богатому или по бедному в большинстве случаев я всегда была в ж**е. С какого худшего начать...", - сказала Леся Никитюк.

"Вся правда... почему я ушла из Орла", - написала на сторис звезда.

"Регина вот так вот сняла штаны, работали больше всего, да и больше всех. Я ушла, потому что мы не договорились с продюсером", - добавила телеведущая.

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