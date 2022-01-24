Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая после распада группы начала сольную карьеру, поделилась в своем Instagram горячими кадрами с отдыха.
Как оказалось, отдыхает звезда на Мальдивах. Там Виктория решила устроить жаркую фотосессию, в которой появилась в соблазнительном образе. Как видно, на новых снимках красотка запечатлена, стоя в прозрачной воде. Перед камерой она появилась в стильном бирюзовом купальнике, который подчеркнул стройную фигуру и соблазнительные изгибы тела. Свой образ певица дополнила пестрым платком на голове и модными солнцезащитными очками.
В подписи к фотографиям Смеюха рассказала, за что так любит отпуск и путешествия. А поклонники тут же принялись комментировать ее снимки, засыпая комплиментами: "Шикарная", "Шикарный фотограф, это самые крутые фотки", "Девушка-огонь!", "Чем дальше, тем ещё лучше! Молодец!", "Красотка", "Вика, я знаю, что для вас это не новость, но ваша фигура – это бомба. Как же красиво", "Как красиво", "Как я люблю тебя. Шикарная", "Вот это фигура", "Умница, ангел красивый, фото супер".
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Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" сняла верх купальника ради эффектной фотосессии на Мальдивах: "Милый, еще одно...".
Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" на Мальдивах покрасовалась загаром и удивила разговорами о любви: "В моем сердце...".
Также Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов" в прозрачном наряде заинтриговала украинцев: "Как только вы услышите…".