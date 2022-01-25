52-летняя Дженнифер Лопес, которая снялась в фильме Первый встречный (Marry me), рассказала о своем сходстве с главной героиней. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Этот фильм для меня был очень личным. Словно я действительно понимаю такую жизнь. Кет Вальдез – она мировая суперзвезда, она сильная и уверенная, она бизнесвумен, она босс. Но также она обычный человек. Она обычная девушка, которой нужна любовь и чувство, что у нее есть дом», - сказала актриса.

Поклонники Дженнифер Лопес в восторге от видео, в котором также показали кадры из фильма, премьера которого запланирована на февраль.

В Сети пишут, что не могут дождаться, чтобы увидеть кино.

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