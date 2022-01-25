Американская актриса и певица Дженнифер Лопес в спортивных костюмах показала, насколько привлекательной может быть.

В этот раз 52-летняя Дженнифер Лопес решила показать два разных спортивных образа и восхитила при этом подтянутыми формами, передает Politeka.net. По словам артистки, которая в последнее время не раскрывала планов на этот год, она решила посвятить себя новым рекламным проектам и своему бренду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Так, в этот раз Лопес удачно похвасталась двумя нарядами, состоящими из укороченных топов и спортивных штанов. Как можно заметить, и розовый, и белый цвета исполнительнице идут и без лишних аксессуаров.

«Стильная поездка в новый сезон. 🚲✨ 📸: #CoachNY» - пишет Лопес под кадрами.

В сети ответили: «Хороший результат накатала; Возраст это всего лишь цифра❤; Так красиво 🥰❤️ перерыв🤣; она вообще отдыхает хоть иногда?; Старение вспять 😍; Выглядишь потрясающе 🔥; Ты идеальный человек!; Ты супер ❤️; Красиво 😍; 💋Следуй за мной💋; Meri storyyy dekhooo yaar plzzzz koiii😭😭❤️; это действительно мой тип😌!; Самая горячая🔥😍😈».

До этого Лопес вышла на прогулку в стильном образе: клетчатом пальто и такого же цвета кокетливой мини-юбке. Лук дополнили черные кожаные ботфорты, небольшая сумочка и солнцезащитные очки.

Дженнифер покрутилась в различных ракурсах, любуясь постером. На других снимках звезда позировала на фоне дерева, украшенного светищимися огнями.

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