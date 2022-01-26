Двадцать героев прошлых сезонов "МастерШеф" сражаются сейчас за главный приз. Многие из участников полюбились украинцам своим колоритом, необычными блюдами и пристрастиями. Шинкарев, который сейчас просто зритель, тоже имеет своего любимчика. Об этом парень рассказал в своих свежих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Я, кстати, определился со своим фаворитом в сезоне😂😂😂. А вы?", - спросил он, показав любопытный фрагмент с Виктором Перехрестом, участником "МастерШеф-4", который вернулся на проект за победой.

На кадрах Перехрест не справился с рулоном полотенец, забавно запутавшись в бумаге.

"Я надеюсь, вы поняли, что я про Витю? Он очень сильный тип 😂", - слышно было, как Шинкарев смеется за кадром.

"Ну, как можно не болеть за этого героя? 😅 Витя: скорость 8/10, ловкость 10/10, интеллект ∞, урон 1000 😂, специальные навыки: приготовление дзадзыки 😂", - добавил победитель "МастерШеф-11".

"Короче, интересный сезон будет, я думаю", - подытожил Шинкарев.

Прочитав, что ему ответили подписчики, он ответил: "Я понял ваши предпочтения, я их разделяю! Но если бы нужно было ставить деньги, я бы выбрал Александра Цвигуна".

Отметим, Виктор Перехрест после шоу работал в известных столичных ресторанах, а затем загорелся идеей улучшить питание детей и молодежи. Поэтому был шеф-поваром в скаутском лагере. Парень считает, что главное для кулинара ― умение соблюдать чистоту, а также обладать креативом и способностью выкручиваться из любых ситуаций.

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