Как сообщает Politeka.net, популярный в Украине шеф-повар, ресторатор и блогер Эктор Хименес-Браво, который долгие годы является судьей шоу "Мастер Шеф", поделился в сети кадрами со съемок финала очередного сезона.

Так, на кадрах в Instagram-сторис, которые слил Эктор, можно увидеть закулисье съемок финала еще не стартовавшего сезона "Мастер Шеф. Битва сезонов". Конечно, судья не стал раскрывать карты и показывать зрителям победителя этого сезона.

Однако, на видео и фото можно увидеть нарядных судей – самого Эктора, а также его двоих коллег Ольгу Мартыновску и Владимира Ярославского. По словам Хименеса-Браво, эти съемки были очень насыщенными для них.

"Съемки были очень жаркими. И, конечно же, веселыми. Вы уже поняли, что мы снимали финал", - подписал сторис Эктор, а также предложил зрителям делать ставки на победителя этого сезона.

Напомним, "Мастер Шеф. Битва сезонов", в Сети назвали главных любимчиков: "Пусть победит...".

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво хлестко подшутил над Ярославским на съемках "Мастер Шеф": "Вы уже поняли, что…".

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