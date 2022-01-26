23-летняя Иванна Сасанчин, которая на четыре года старше своего избранника в "сториз" в Instagram ответила на вопросы, интересовавшие ее фолловеров, передает Politeka.net.

Да, Иванну Сасанчин спросили, почему ее родители не допихают с ребенком первое время.

"Потому что ребеночка рожали мы для себя. Не для родителей. Родители приехали, порадовались малышечкой и поехали домой, а мы растим, едим, спим, не спим, кто - то вообще не спит», - ответила девушка.

Жена Романа Сасанчина убеждена, что родители не обязаны сидеть с маленькими внуками.

«Лично мое мнение на счет этого. Не должны родители приезжать сидеть тебе с ребенком. Ребеночка вы родили для себя, поэтому пожалуйста, выращивайте, воспитывайте, и тому подобное. А родители пусть отдыхают, они уже выросли нас», - сказала Иванна Сасанчин.

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