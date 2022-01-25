Як передає Politeka.net, 19-річний переможець проекту "Голос країни" Роман Сасанчин, у якого нещодавно народилася дочка Елізабет, поділився хорошою новиною з шанувальниками в сторіз на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах Сасанчин демонструє нову пісню, яку присвятив своїй новонародженій дитині, в якій зізнається в теплих почуттях. Він дав можливість послухати досить довгий момент пісні своїм шанувальникам, щоб у них була можливість ближче познайомитися з його творчістю.
"Вже скоро прем'єра треку, який написав для дочечки, не пропустіть", - повідомив Роман Сасанчин.
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Нагадаємо, що в кінці грудня у Сасанчіних народилася дочка, пологи проходили за допомогою кесаревого розтину. Нещодавно переможець "Голосу країни" познайомив дитину зі своїми батьками та показав цей зворушливий момент у себе в соцмережах.
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