Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук заявила впервые о себе, придя на второй сезон шоу "Х-Фактор". Тогда в шоу она долго не задержалась, однако ее выступления стали довольно популярными в Сети. Вероятно, это подтолкнуло девушку стать участницей третьего сезона "Х-Фактора", Там Аида Николайчук одержала победу.

После завершения проекта девушка знимается сольной карьерой. В частности, сейчас она работает на студии над новым материалом. Соответствующими кадрами она поделилась в «сторис» своего Инстаграм.

Можно заметить, что Аида Николайчук изменила образ. Если зрителям "Х-Фактора" она запомнилась блондинкой, то сейчас певица перекрасилась в натуральный цвет, чем очень довольна.

«Параллельно пока пишемся, я не могу нарадоваться тому, что теперь я не блондинка», - отметила Аида Николайчук.

Кроме того, недавно Аида Николайчук рассказала, что серьезно взялась за свою фигуру.

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