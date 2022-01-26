Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала свои лучшие образы, которые примеряла за последнее время.

В этот раз 52-летняя Дженнифер Лопес решила показать несколько интригующих моментов из последних проектов, в которых участвовала, а также засветила яркие наряды, передает Politeka.net. Причем исполнительница не скрывала, что ей импонируют внимание аудитории и их комплименты.

Через пару недель должен выйти в прокат фильм, в котором снималась Лопес, для этого были также использованы материалы из ее предыдущих выступлений и концертов. Романтичная комедия собрала довольно необычный каст, среди которого была и сама Лопес.

Нарезка новых кадров показала, какой разной звезда бывает и почему не стесняется своих костюмов.

«Не могу дождаться, чтобы увидеть этот фильм 🍿♥️; Тревога — это то, что заставляет смотреть #MarryMeMovie 11 февраля в кинотеатрах 😍💖; Один-единственный раз жду этого; не надо стесняться; люблю 💕 нашу легенду о любви; Завораживающая красота; желаю вам всего наилучшего❤; Самая красивая женщина планеты❤; Бонжур ❤️; Не терпится увидеть 😍».

Также Лопес удачно похвасталась двумя нарядами, состоящими из укороченных топов и спортивных штанов. Как можно заметить, и розовый, и белый цвета исполнительнице идут и без лишних аксессуаров.

«Стильная поездка в новый сезон. 🚲✨ 📸: #CoachNY» - пишет Лопес под кадрами.

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