Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько напередодні Святвечора написала емоційний пост на своїй сторінці в Instagram, і поділилася знімками.
Анастасія Приходько показала свою свекруху.
"Той випадок коли ти на пару днів потрапляєш в дитинство! На фото не моя мама це мама мого чоловіка, але пишу як про свою, бо я її дуже люблю 😍 ну думаю і вона мене вже за 10 років теж любить, хоч я і досі не виконую купа справ", - зізналася артистка.
Анастасія Приходько зазначила, що цей святковий період для неї сприймається по-особливому.
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"Але провести новорічні канікули в гостях у бабусі, ти немов потрапляєш в дитинство і думаєш що ось тільки у тебе все починається.... Шум каструль, штори стираються, тісто місять на пиріжки, а я просто сиджу і дивлюся Старий ламповий телевізор біля живої ялинки, їм апельсини, і чекаю чай з цукерками і вірю в чудеса! В даний момент, коли я пишу цей пост, тут просто потік емоцій і ніякої логіки! Просто Щастя і крапка. І нехай напередодні Різдва ці емоції щастя, дитинства і безтурботності будуть у всіх! А я піду слізки щастя витру, і почну готувати кутю", - написала співачка.
Такий емоційний пост розбурхав користувачів мережі.
"Ви така жива і справжня", "Це і називається щастя і це так круто. У наші роки вірити в диво і зануритися в казкову атмосферу", "Це так мило, як ніби сам в дитинство повернувся", - відреагували фоловери Насті Приходько на її пост.
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