Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проєкті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році. Також, Настя Приходько увійшла в зоряну сотню на шоу "Співають всі".
Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анастасія Приходько позує в шикарному чорному обтягуючому платті, яке прикриває білою накидкою з хутром. Свій образ співачка доповнила сонцезахисними окулярами.
"З дитинства не люблю каву!
Ні в яких його інтерпретаціях!
Що це за стереотипна фраза:"Давай зустрінемося на каві"?!
Чому мені не пропонують при зустрічі випити чай, сік, віскі в кінці кінців?
Як на мене, кава несмачний) будь-який!
Я чаеман. Думаю, цей напій корисніше, смачніше, різноманітні в плані смакових варіацій.
Так що давайте чайку краще поп'ємо, так?", — запропонувавши Настя Приходько.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото співачки:"Думаю - звідки тут Надя Мейхер? Так, Ні, Так я переплутала вас".
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