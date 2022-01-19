Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проєкті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році. Також, Настя Приходько увійшла в зоряну сотню на шоу "Співають всі".

Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анастасія Приходько позує в шикарному чорному обтягуючому платті, яке прикриває білою накидкою з хутром. Свій образ співачка доповнила сонцезахисними окулярами.

"З дитинства не люблю каву!

Ні в яких його інтерпретаціях!



Що це за стереотипна фраза:"Давай зустрінемося на каві"?!

Чому мені не пропонують при зустрічі випити чай, сік, віскі в кінці кінців?



Як на мене, кава несмачний) будь-який!



Я чаеман. Думаю, цей напій корисніше, смачніше, різноманітні в плані смакових варіацій.



Так що давайте чайку краще поп'ємо, так?", — запропонувавши Настя Приходько.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото співачки:"Думаю - звідки тут Надя Мейхер? Так, Ні, Так я переплутала вас".

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