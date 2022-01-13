Відома співачка і суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько показала свою дочку від першого чоловіка, який, за її розповідями, їй зраджував і підіймав на неї руку

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проекті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році. Також, Настя Приходько увійшла в зоряну сотню на шоу "Співають всі".

Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анастасія Приходько показала свою дочку від першого чоловіка. Варто відзначити, що Приходько проживала раніше зі своїм цивільним чоловіком і батьком Нани - Нуріком Кухілава (щоб подивитися всі фото дочки, доскролльте до кінця сторінки).

"Моя дочка, моя дівчинка, спасибі Богу, що він подарував мені тебе! Ти мене від багато чого врятувала в цьому житті, і допомогла пройти всі найскладніші періоди ... ти з'явилася тоді, коли я вже не вірила в те, що можу бути щасливою! А ти подарувала мені це щастя! Я тебе дуже люблю! Зі святом моя Чіпі", - привітала свою доньку Анастасія Приходько.

Нагадаємо, що Анастасія Приходько раніше заявляла, що її колишній цивільний чоловік Нурік Кухілава не раз піднімав на неї руку і майже у відкриту їй зраджував. Відносини вони розірвали близько 9 років тому.

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