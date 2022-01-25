Некоторые верят в знаки Зодиака, и им важно знать, в какое время родился тот или иной человек - в Сети решили рассказать, под какими созвездиями родились украинские артисты и ведущие.

Есть люди, верующие в силу созвездий, ведь таким образом, уверяют они, становится все известно о характере и личности любого пишет Politeka.net. В Сети решили рассказать, под какими знаками зодиака родились некоторые певцы и телеведущие.

"Из украинского шоу-бизнеса можно составить собственный астрологический круг 💫

Под какими знаками зодиака родились украинские звезды? Мы узнали и подготовили эту полезную подборку для вас", - написали авторы публикации.

Среди артистов оказались звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой (Овен), рэпер Потап (Телец), певцы Владимир Дантес (Рак) и Наталья Могилевская (Лев), телеведущий Юрий Горбунов (Дева), Оля Полякова (Козерог) и так далее. (Чтобы посмотреть всех, доскролльте до конца страницы)

Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев:

"Цымбалюк и Полякова??? Та неее... 😂😂😂😂", "Даже про Олю вспомнили 😁", "Водолей ♒, мы с госпожой Нелей маги воздуха 😄❣️", "Я их не знаю кто они ? но кроме Горбунов, Ткач и Цымбалюк ….", "Тина Кароль тоже Водолей 😍 и Владимир Зеленский тоже 🙌❤️".

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