Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) является успешным украинским артистом и мужем Насти Каменских, с которой пел долгое время в дуэте "Потап и Настя". В новом сезоне звезда будет тренером шоу "Голос країни" вместе с Надей Дорофеевой, Олей Поляковой и Святославом Вакарчуком.
На новом фото Потап был в толстовке и шапке, сидя пристегнутым в машине. Как можно заметить, Алексей оставил бороду, которую начал отращивать на отдыхе с Настей в Мексике.
"Голос сегодня. В 12-й раз", - написал Потап.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"А что случилось, почему чёрная лента?", "Давно не виделись) ты теперь уже будешь с бородой)", "Верю в вашу магию! У вас будет победитель, в этом году! 100%", "Дед", "Мужик неплохо тебе борода", "А когда это ты поседел??))".
Напомним, "Голос країни "-12, продюсер Завадюк проговорился о главной особенности сезона
А еще Politeka сообщала, что "Голос країни-12" без Кароль, но с Дорофеевой и Вакарчуком, появились яркие кадры с презентации
Также Politeka писала, что муж Каменских Потап сообщил украинцам о трагедии с известным комиком