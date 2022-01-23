Алексей Потапенко (Потап), который женат на Насте Каменских, удивил видом на новом фото перед стартом нового сезона "Голос країни".

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) является успешным украинским артистом и мужем Насти Каменских, с которой пел долгое время в дуэте "Потап и Настя". В новом сезоне звезда будет тренером шоу "Голос країни" вместе с Надей Дорофеевой, Олей Поляковой и Святославом Вакарчуком.

На новом фото Потап был в толстовке и шапке, сидя пристегнутым в машине. Как можно заметить, Алексей оставил бороду, которую начал отращивать на отдыхе с Настей в Мексике.

"Голос сегодня. В 12-й раз", - написал Потап.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А что случилось, почему чёрная лента?", "Давно не виделись) ты теперь уже будешь с бородой)", "Верю в вашу магию! У вас будет победитель, в этом году! 100%", "Дед", "Мужик неплохо тебе борода", "А когда это ты поседел??))".

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