Українська співачка Тіна Кароль, а також шоумен і ресторатор Даніель Салем народилися в один день, 25 січня, - шанувальники вирішили привітати обох оригінальним способом.

Кароль і Салему пригадали їх епічну "бійку" за лаштунками "Танців з зірками". Даніель репостнув у себе в "сторіз" в Інстаграм, як отримав ляпаса від колеги прямо перед камерами, передає Politeka.net.

У фрагменті показаний момент, коли Тіна підійшла до лежачого Даніеля, замахнувшись на нього рукою, після чого з гордо піднятою головою вийшла з кімнати.

"Не зв'язуйся з нею, будь ласка!", - кричав у цей час повалений Салем.

Швидше за все, він звертався до хореографа Дмитра Жука, який прийшов йому на допомогу.

"Happy Birthday!!! Любімки❤️", - йдеться в підписі.

Ці кадри були зняті в позаминулому році й носили жартівливий характер. Кароль опублікувала на своїй сторінці в Tik Tok відео з "битвою". Співачка в сукні та на підборах легко розправилася з опонентом на імпровізованому рингу. Іноді вона поверталася, щоб добити Даніеля - і навіть штовхала ногою в спину, коли той намагався встати. Публіка тільки посміялася над зірками.

Зазначимо, Тіна Кароль, якій 25 січня виповнюється 37, розповіла чому ось уже 12 років не відзначає свої дні народження. За її словами, вона перестала святкувати, як стало відомо про важкий діагноз її покійного чоловіка продюсера Євгена Огіра, і слідує цьому правилу досі.

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