Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий, продюсер і шоумен Юрій Горбунов, який знімався в безлічі проектів, а зараз разом з дружиною Катею Осадчою веде 12 сезон "Голосу країни", поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram.
Юрій Горбунов поділився в сторіс зворушливим кадром, як він проводить час з п'ятимісячним Данилом. Вони граються на підлозі, і схоже дуже раді спільному проведенню часу. Фото відобразило непідробні емоції.
Зазначимо, Данило-друга спільна дитина Юрія Горбунова і Катерини Осадчої. У 2017 році у пари народився син Іван. При цьому телеведучий останнім часом став натякати, що хоче ще й дочку Марійку.
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Як відомо, у Катерини Осадчої є також син від попереднього шлюбу. Його телеведуча народила в 18 років.
Юрій Горбунов ж став батьком вперше в 46 років, а другий - 51, і це його зовсім не бентежить, артист впевнений, що народжувати потрібно тоді, коли робітники до цього готові.
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