Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес является всемирно известной певицей и актрисой. В социальных сетях часто обсуждают образы артистки. На этот раз на фан-странице Лопес появилось новое фото. На кадрах засветили актрису в красном латексном костюме.

На 52-летней Дженнифер Лопес красный спортивный топ и латексные лосины, которые подчеркивают её пышные формы.

Пользователи сети оставили множество комментариев под публикацией на фан-странице: "Эта ее фотография в этом кожаном наряде не передала ей должного из-за ее интимной части. Выглядит противно", "Выглядит болезненно!", "Это то, что нужно исследовать!", "Кто-то потерял своего верблюда?", "Неправильные штаны, выкинь их, позволь мне купить для тебя, у меня вкус лучше, чем у твой", "Мне не нравится эти костюмы", "Она больше не знает, что делать, чтобы привлечь внимание... что не так с этой женщиной?"

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