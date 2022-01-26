Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) является крестным отцом сына Юрия Горбунова и Кати Осадчей - Ивана. Телеведущая решила рассказать в сторис Инстаграм, какое радостное событие произошло у кума.

"Пока мы снимаем "Голос", у Алексея вышла песня о Киеве. О нашем город. И кто, как не киевляне, могут понять, насколько глубокая и крутая эта песня", - сказала Осадчая.

На Ютубе также вышло Lyric Video под композицию Алексея. Видео набрало уже 140 тысяч просмотров, а также десятки комментариев от украинцев:

"Киев намного красивее Парижа, Берлина и т.д! Такой уютный, зелёный, чистый, разный и просто родной!", "Аж за душу взяло все прям как у меня в детстве и все тебе места,только вид спорта борьба!)))))ностальгия!", "До слёз.. Живу сейчас в другой стране , но как же люблю этот город !! Всей душой..", "Крутяк, мурашки были,видеоряд продуман идеально!этот хит будет в истории Украины!".

Напомним, Полякова и Дорофеева всерьез нацелились на победу в "Голос країни-12", видео

Также Politeka сообщала, что муж Каменских Потап сообщил украинцам о трагедии с известным комиком

А еще Politeka писала, что Настя Каменских в бикини с веревочками устроила жаркие танцы на пляже



