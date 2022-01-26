Американская актриса и певица Дженнифер Лопес на публике появилась в уникальном наряде с вышивкой.

Знаменитая исполнительница, актриса и владелица собственной линейки косметики - 52-летняя Дженнифер Лопес не боится показать себя в необычных и дорогих нарядах. На каждом мероприятии звезда появляется в платьях, которые всегда имеют довольно интригующие акценты, передает Politeka.net.

К примеру, на одной из церемоний награждения Лопес не стала скрывать фигуру, выбрав силуэтное черное платье с интересным декольте. Золотая сетка с россыпью камней и специальной вышивки скрыла лишнее, однако выгодно подчеркнула формы знаменитости.

«Я так горжусь ею, и она моя любимая актриса всех времен 👌🏾😌» - сказано в подписи.

Поклонники поддержали:

«Ла мажор 🙏👑💃; она всегда была мисс уникальностью️❤️; Люблю платье👗и поздравляю 🎉 вы его заслужили; может быть еще лучше; О времени! 👏; Поздравляю и молодец 💕; Поздравляем заслуженную Джей Ло!!!! 👏; Хорошая работа, Jlo люблю тебя ❤️; превосходит ожидания; задала новую планку своим конкурентам».

Мы также писали, через пару недель должен выйти в прокат фильм, в котором снималась Лопес, для этого были также использованы материалы из ее предыдущих выступлений и концертов. Романтичная комедия собрала довольно необычный каст, среди которого была и сама Лопес.

Нарезка новых кадров показала, какой разной звезда бывает и почему не стесняется своих костюмов.

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