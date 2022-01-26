Известный артист и хореограф Дмитрий Монатик засветил, как отдыхает со своей женой-красоткой на Мальдивах.

Как передает Politeka.net, у известного артиста Дмитрия Монатика недавно начался тур по Америке. После него музыкант решил вместе с женой и двумя сыновьями отдохнуть на Мальдивах. На этот раз Монатик поделился новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах музыкант позирует вместе со своей женой-красоткой Ириной Демичевой на солнечном пляже.

Стоит отметить, что Дмитрий Монатик и его жена Ирина в легком сарафане позируют, сидя в хижине.

Поклонники артиста оставили ему множество комментариев под публикацией: "С милым рай и в шалаше", "Ну какие же вы классные", "Супер", "Чудесно и здорово", "Какие веселые!", "Силуэт супер позитивный!", "Такие сильно красивые", "Гордимся и ВДОХновляемся", "Даааа! Это вам не - Ночь улица фонарь аптека!", "Класс!) Только губки у всех обветренные трохи", "Последнее фото огонь", "Крутые", "Классные".

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