Популярна співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка є племінницею легенди Софії Ротару, приголомшила відходом зі сцени - артистка назвала причину.

31-річна Соня Кей попрощалася з шанувальниками в своєму новому посту в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина опублікувала серію архівних кадрів, в тому числі з концертів, на яких видно, як божеволіє від захвату натовп, коли вона з'являлася на сцені (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Племінниця Ротару подякувала всім за любов та визнання і повідомила, що йде "з сумом в серці і зі сльозами на очах". При цьому Соня Кей рада, що їй вдалося втілити в життя свою мрію стати співачкою.

Деякі навіть не повірили артистці - настільки раптовим було її рішення. У коментарях багато хто запитує у Соні, чому вона вирішила покинути сцену, сподіваючись на її повернення:

"Оу!!! Несподівано... чому??? - починається новий етап у житті ❤️так склалося ❤ ️ - прям журбинка! Але тримаю кулаки, щоб все задумане обов'язково вдалося!!!😍🙌👏"

"Прощаєтеся як Соня Кей, і починаєте, як хто? Тому що я щось не зрозуміла... зміна імені відбувається або прощання з музикою? - прощання з музичною кар'єрою"

"Ваша музика та пісні чудові! Повертайтеся, якщо захочете! 💕"

"Це що прикол???😮 😮 😮 - на жаль, ні"

"Нічого собі новини😮, так не піде!) Як же без тебе? Я взагалі чекав щось новеньке"

Зазначимо, сольна кар'єра Соні Кей почалася з пісні "Дощ" у 2012 році, а потім "Білий сніг". Восени того ж року в столичному комплексі D'lux співачка вперше представила концертну програму і нову відеороботу на сингл «Божевільна любов» в двох мовних версіях.

Племінниця Ротару, додамо, також отримала ступінь магістра дизайнера інтер'єрів Кінгстонського університету в Британії.

У 2020-му році вийшла заміж за українського хокеїста Олега Петрова, дітей у пари поки ще немає.

Нагадаємо, племінниця Ротару вразила формами в чорній сукні: "красуня"

Як повідомляла Politeka, племінниця Ротару пожартувала над чоловіком, розсмішивши українців: "коли він дзвонить і просить..."

Також Politeka писала, що племінниця Ротару показала результат об'їдань на Новий Рік, чоловік не втримався: фото змін