Як пише Politeka.net, Руслан Євдокименко є єдиним сином легенди української естради Софії Ротару. Спадкоємець зірки одружений на красуні Світлані, з якою нещодавно відсвяткував річницю-28 років разом. У пари є двоє дітей-Анатолій і Соня, яка полетіла в США, де вчиться і будує кар'єру моделі. Руслан активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс Руслан Євдокименко показав дитину. Маленьке цуценя лежало з закритими очима.

"Дитина спить...",- написав Руслан Євдокименко.

Відомо, що щеня - собачка дочки Руслана - Соні. Собаку породи хавапу назвали Голді і вона живе з онукою Ротару в Нью-Йорку, США. Але зараз Соня прилетіла в Україну на відпочинок до бабусі в особняк під Київ.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засвітила інтер'єр розкішної кімнати в особняку співачки під Києвом

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