Як пише Politeka.net, Махати - 18-річна дочка Олени Кравець, яка вже 3 роки живе окремо від батьків, з'їхавши в 15 років на знімну квартиру, яку знімає з подружкою. Батьки самі запропонували дівчині такий варіант, адже Олена народила двійнят і місця вдома виявилося мало. Дочка Кравець захоплюється танцями, а також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фоловерами кадрами зі своїх тренувань і виступів, а також зі звичайного життя.

На новому сторіс дочка зірки була в толстовці, сидячи перед камерою. Волосся у Махати були зібрані в хвіст, а образ дівчина доповнила окулярами. Нещодавно 18-річна красуня зізнавалася, що у неї з'явилися проблеми із зором і тепер вона використовує окуляри.

"Лук: домашній", - підписала кадри дочка Олени Кравець у соціальній мережі Instagram.

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