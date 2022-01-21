Зірка "Квартал 95", українська актриса Олена Кравець захопила своєю зовнішністю на відео, яке з'явилося на сторінці артистки в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео - проскроллте вниз)

«Як Ви вже зрозуміли, тепер я працюю з контент менеджером. Ось вона дісталася до моїх архівів і публікує "непубліковане" - йдеться в пості.

Олена Кравець позувала перед камерами у вечірній сукні з некромним вирізом. Образ доповнили сережки і яскравий макіяж.

Кадри захопили користувачів мережі. Олену Кравець засипали компліментами.

"Шалено ніжна фотосесія", "Стрижка просто супер", "яку добру справу зробила Маша, що повернула вас!", "Сама легкість і грація", «дуже круто», «Олена, ти богиня», «дав же бог таку зовнішність - з якого боку не подивися - звідусіль не надивишся", " захоплююся. Красуня", - пишуть в коментарях.

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