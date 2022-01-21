Зірка "Квартал 95", українська актриса Олена Кравець захопила своєю зовнішністю на відео, яке з'явилося на сторінці артистки в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео - проскроллте вниз)
«Як Ви вже зрозуміли, тепер я працюю з контент менеджером. Ось вона дісталася до моїх архівів і публікує "непубліковане" - йдеться в пості.
Олена Кравець позувала перед камерами у вечірній сукні з некромним вирізом. Образ доповнили сережки і яскравий макіяж.
Кадри захопили користувачів мережі. Олену Кравець засипали компліментами.
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"Шалено ніжна фотосесія", "Стрижка просто супер", "яку добру справу зробила Маша, що повернула вас!", "Сама легкість і грація", «дуже круто», «Олена, ти богиня», «дав же бог таку зовнішність - з якого боку не подивися - звідусіль не надивишся", " захоплююся. Красуня", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Олена Кравець з "Квартал 95" вбила наповал виглядом у фіолетовій шубі: "а що ви думаєте...»
Як повідомляла Politeka, Олена Кравець змінила зовнішність і поділилася своїм настроєм: "Ух, яскравіше сонця"
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