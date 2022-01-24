Популярна українська актриса і телеведуча, зірка "Квартал 95" Олена Кравець відповіла на питання, яке цікавило її шанувальників.

Зірка "Квартал 95", українська актриса Олена Кравець розповіла трохи про себе в сторіс на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

"Я хотіла бути художником по костюмах. Мені здавалося, що це дуже весело: розфарбовувати штани, сукні та спідниці. А батьки мої хотіли, щоб я була перекладачем стюардесою і стоматологом», - розповіла артистка, відповідаючи на питання фоловерів.

Зазначимо, раніше Олена Кравець розповідала, що після школи хотіла вступати вчитися на актрису, але мама не підтримала таке її прагнення.

"Я хотіла бути актрисою, вступити до ВДІКу, в театральне училище імені Бориса Щукіна або школу-студію МХАТ. У 16 років мама не пустила вступати в Пітер і Москву», - говорила зірка "Квартал 95".

У підсумку Олена Кравець вступила до Криворізького економічного інституту Київського інституту народного господарства на спеціальність фінансиста-економіста.

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