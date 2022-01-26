Как пишет Politeka.net, Александр Топольский является успешным бизнесменом украинского происхождения, который занимается недвижимостью в США. Предприниматель решил найти свою любовь, отправившись на шоу "Холостяк", съемки которого закончились несколько дней назад. Звезда опубликовал новое фото в Инстаграм и поделился новыми откровениями.

"В какой-то момент я сказал себе следующие слова: « А что если я буду проживать свою жизнь, как-будто Я - ГЕРОЙ своего собственного кино и именно сейчас это кино начнется. Начну жить, как-будто за мной ходит съемочная группа и снимает каждый мой шаг, и тогда я буду задумываться над своими действиями, анализировать своё поведение, развиваться и двигаться вперёд, потому что когда-то мои дети и внуки увидят это кино и скажут мой дедушка был baaaad motherfucker». Истории об успехе человека меня всегда радуют, но ещё больше меня восторгают и вдохновляют истории, когда человек был в полном г…е, а потом - невероятный УСПЕХ! Одно я знаю точно - пройдя путь, где меня трясло вверх и вниз, я падал и поднимался, - игра несомненно стоит свеч! Начните снимать свое кино прямо сейчас! Это может быть хоррор стори, где все плохо, и вокруг все хотят тебя обмануть, а может быть романтическая комедия Решать только тебе! Я в тебя верю!", - было написано в посте.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Если 24/7 ходить и все анализировать, планировать и контролировать, можно умом тронуться", "Я так каждое утро просыпаюсь и думаю -вот это я вчера был герой!", "Юху, всем мира".

Напомним, новый "Холостяк" Топольский показал, на что готов ради работы, раздевшись в снегопад

Также Politeka сообщала, что новый "Холостяк" Топольський с шикарным видом за спиной обратился к украинцам

А еще Politeka писала, что новый "Холостяк" Топольский разочаровал внешностью на новом фото



