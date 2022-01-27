Победительница девятого сезона реалити-шоу "Холостяк" и известная блогер Даша Квиткова поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 34-летний Никита Добрынин устроил своей супруге Даше Квитковой романтический сюрприз в связи с годовщиной предложения. Как все происходило жена экс-«Холостяка» поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Никита мне напомнил о том, что недавно была годовщина предложения на Бали. Поэтому он съездил на рынок, купил нам мореподуктов. Там при нас сейчас будут готовить ужин. Мы сидим с видом на океан», - рассказала Даша Квиткова.

«Решил сегодня удивить свою красотку и устроить ей ужин на берегу с морепродуктами», - добавил Никита Добрынин.

Отметим, в июле 2021 года Даша Квиткова и Никита Борынин стали родителями, на свет появился их первенец Лев.

Даша недавно призналась, спустя 6 месяцев после родов, она весит 60 килограммов, тогда как до беременности ее вес составлял 53-54 килограмма. Жена Добрынина отмечает, что в новом весе чувствует себя довольно комфортно, но все равно хочет сбросить еще как минимум на 10 килограммов.

Напомним, экс-"Холостяк" Добрынин заинтриговал игрой посреди джунглей: "Назови свой..."

А еще Politeka сообщала, жена "Холостяка" Добрынина вызверилась на украинцев и хвастнула богатствами: "Сидите дальше дома, бойтесь"

Также Politeka писала, фигура жены "Холостяка" Добрынина в открытом купальнике вызвала бурю эмоций в сети