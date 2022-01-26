Санта Димопулос, которая была солисткой группы "ВИА Гра", призналась, хочет ли обратно на сцену и что ей для этого нужно.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является известной певицей, которая пела в нескольких группах, включая ВИА Гра, но быстро покинула коллектив. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным.

На новых сторис артистка предложила поговорить.

"Вы больше совсем не хотите петь на сцене? Так приятно на вас смотреть на сцене", - написано было в вопросе.

"Хочу, но ничего для этого не делаю. Такой себе когнитивный диссонанс. Если бы я могла писать песни, вы бы меня со сцены не вытащили", - написала Санта.

"Это прошлое, которое сложно отпустить. Люблю сцену, люблю мурашки по коже и сумасшедшую энергию, которой нет равных. Но все объять нельзя. Возможно это как-то видоизменится в моей жизни", - добавила Санта у себя в сторис.

Напомним, Санту Димопулос потрясло трагическое известие, такого, как он, больше не будет

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