Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является известной певицей, которая пела в нескольких группах, включая ВИА Гра, но быстро покинула коллектив. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным.
На новых сторис артистка предложила поговорить.
"Вы больше совсем не хотите петь на сцене? Так приятно на вас смотреть на сцене", - написано было в вопросе.
"Хочу, но ничего для этого не делаю. Такой себе когнитивный диссонанс. Если бы я могла писать песни, вы бы меня со сцены не вытащили", - написала Санта.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
Осадчая поведала о радостном событии в жизни своего кума Потапа: "До слез"
"Тайная жена" Винника показала фигуру и стройные ножки в короткой юбке с разрезом: "Тая - самая лучшая"
Оборвалась жизнь звезды "Моя прекрасная няня", коллеги сообщили о трагедии: "Невосполнимая утрата"
Сын знаменитой актрисы решил уйти из жизни после своего дня рождения: "Наша семья опустошена"
"Это прошлое, которое сложно отпустить. Люблю сцену, люблю мурашки по коже и сумасшедшую энергию, которой нет равных. Но все объять нельзя. Возможно это как-то видоизменится в моей жизни", - добавила Санта у себя в сторис.
Напомним, Санту Димопулос потрясло трагическое известие, такого, как он, больше не будет
Также Politeka писала, что загорелая Санта Димопулос в эффектном платье похвасталась отдыхом в Дубае
А еще Politeka сообщала, что Димопулос продемонстрировала, как проводит время с детьми и мужем-бизнесменом в Дубае