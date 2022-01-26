Украинско-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Экс-герой украинского "Холостяка" показал, чем занимается в Малибу. На новых фото Макс Чмерковский был запечатлен с доской для серфинга, правда, не в момент катания. Поэтому некоторым фолловерам танцора таких кадров оказалось недостаточно.
«Нам нужны доказательства», «Покажи фото в действии», - писали в комментариях.
В тоже время другие были рады увидеть новые снимки от любимого артиста.
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«Очень круто», «Самый лучший Холостяк», - пишут в комментариях.
Отметим, еще во время своего участия в шоу «Холостяк» Макс Чмерковский приглашал девушек покататься на серфе на свиданиях.
Как известно, отношения с победительницей романтического реалити Макс Чмерковский построить не сумел. Спустя несколько лет он все же нашел свою любовь - профессиональную латиноамериканскую танцовщицу Пету Маргатройд.
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