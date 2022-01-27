Как пишет Politeka.net, известная певица, экс-участница группы"ВИА Гра" Санта Димопулос, кторая была победительницей одного из сезонов шоу «Танці з зірками» рас сказала, как справляется со срессом. Эту тему она затронула отвечая на вопрос фолловера в Инстаграм.
«Не раскачиваю маятник, если вы понимаете, о чем я. Прочнее занимаю позицию наблюдателя, и не даю себе выходить за рамки осознанности. Глубоко дышу и начинаю разговаривать сама с собой. Так посмотришь со стороны – типичный клиент дурдома», - написала певица.
Также, ранее Санта Димопулос подчеркивала важность медитаций для внутреннего баланса, который отражается и на внешнем виде. Артистка практикует их регулярно.
«Медитации очень помогают расслабиться и ощутить гармонию, для меня это жизненно важный ритуал», - говорила артистка.
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