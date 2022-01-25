Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці цікавого кулінарного шоу "Мастер Шеф" опублікували кадри з першого випуску нового сезону проєкту. Так, на "Мастер Шеф. Битва сезонів" зібралися найяскравіші учасники минулих років. Суддями стали переможниця 3 сезону проєкту, шеф-кухар Ольга Мартиновська, ресторатори та шеф-кухарі Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво.

"Довгоочікувана прем’єра! Найяскравіші учасники минулих сезонів зібралися на одній кухні, щоб вибороти звання переможця "Битви сезонів" 🔥

Який конкурс запам'ятався тобі найбільше? Давай обговоримо випуск тут 👇", - написали на сторінці.

Шанувальники почали активно коментувати новий сезон проєкту.

"Дуже сильний та цікавий сезон. Браво 👏 Нехай переможе найсильніший. Вболіваємо за Сашу Цвігуна, Паву та Пашу Серветника👊", "Білодід, Цвігун, Пава, Серветник фіналісти", "Я вважаю, що переможців інших сезонів не потрібно було брати, вони вже перемогли, дали б шанс іншим! Хоч Пава і Серветник сильні, гідні і, безперечно, переможці, але вони вже були перші! Вболіватиму за Білодіда і Цвігуна!!👍👍. Також гідна фіналу Анжела 👍", "Треба ще було Цуперяка вернути🔥", "Як би я хотіла бачити цього сезону Троцького 😢", "Переможе Яна!👏 вона найкращий кулінар і людина чудова!❤️🙌", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що переможець "Мастер Шеф" Шинкарьов невтішно висловився про своїх колег по шоу: "Шкода, що люди...".

Нагадаємо, що виліт учасника у першому випуску "Мастер Шеф. Битва сезонів" розбурхав українців: "Шкода, що пішов так рано"

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" похвалився дорогою покупкою і розповів про особливості вибору: "З віком приходить...".