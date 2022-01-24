Відома російська співачка та дружина гумориста і пародиста Максима Галкіна Алла Пугачова розповіла, від чого отримує задоволення та зробила гучну заяву.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram 8-річної дочки легендарної 72-річної російської співачки Алли Пугачової та 45-річного талановитого гумориста і пародиста Максима Галкіна Єлизавети, яка народилася від сурогатної матері, опублікували нове фото.

На світлині була зображена Пугачова у літньому наряді без бретельок, яка сміялася на камеру.

"Я отримую справжню насолоду від того, що я можу собі дозволити бути будь-хто. Мене люблять будь-яку. У цей агресивний, цинічний, тяжкий час радість має бути"🙏🏼😘, - процитували слова російської Примадонни.

Шанувальники почали активно коментувати слова.

"Свята правда, всі люблять", "Класна!", "Жінка прекрасна, коли любима😍😍😍👏", "Алло Борисівно, вас люблять всі", "Молодець", - написали в мережі.

Зауважимо, що зараз активно обговорюють зовнішність 72-річної співачки, яка, здається, перестала старіти. Дехто переконаний, що Пугачова систематично робить пластичні операції, щоб молодо виглядати. За словами відомих хірургів, виконавиця зробила не одну пластику: вона робила кругову підтяжку обличчя, блефаропластику, ринопластику, а також збільшувала губи.

Раніше Politeka повідомляла, що схудла Пугачова в міні здивувала зовнішністю поруч з Галкіним: "Це ж як треба у всьому відмовляти...".

Нагадаємо, що дочка Пугачової Орбакайте повеселилася в компанії колишнього чоловіка матері: "Ніщо людське їм не чуже".

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