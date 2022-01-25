Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Примадонні російської естради Аллі Пугачовій, опублікували незвичайне архівне фото, на якому зірка відображена під стінами Кремля в Москві.

У коментарях припустили, що знімок був зроблений приблизно в 1992 році, і на ньому Алла Борисівна виглядає зовсім не так, як зараз. Тут на ній вільний одяг - світла блузка і темний балахон, а голову з недбало укладеним волоссям прикрашає забавний бант. Деякі шанувальники помітили, що посмішка співачки на фото з милою щербинкою, якої зараз немає.

У підписі до фото написали: "Доброго ранку, країна!". Користувачі тут же почали коментувати архівне фото з Пугачової: "Ух ти! Який же це рік?", "Рік 1992", "Чарівна Алла Борисівна, з добрим ранком, з повагою і любов'ю", "Ну прямо як сонечко – яскраве, веселе і блискуче", "Як же їй було красиво зі своїми зубами, з цією щербинкою між зубами", "Краса і красуня", "Завжди прекрасні", "Стала б вона свого часу президентом, проблем було б менше", "І що за подія, цікаво", "Це круто".

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