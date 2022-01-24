Санта Дімопулос, яка є популярною українською співачкою і переможницею "Танців з зірками", показала стильний образ в Дубаї.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є відомою співачкою з України та учасницею гурту "ВІА Гра". Зірка зараз одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренко, якому народила дочку Софія. У зірки також є син від першого шлюбу з Андрієм Джеджулою - Даніель. А нещодавно зірка вирушила на відпочинок в столицю ОАЕ-Дубай. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс артистка показала, як проводить час у Дубаї. На першому фото Санта показала вид з вікна - на фото було нічне місто з величезним хмарочосом.

А на другому фото вже з'явилася і сама Санта. Зірка для знімка одягла приталену чорну сукню і піджак, а образ доповнила стильною сумочкою. Дімопулос стояла біля вікна з видом на Нічне місто.

Фолловери не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram подібних інструментів для взаємодії немає.

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