Санта Дімопулос - мама двох дітей, старшого хлопчика, Даніеля, вона народила у 2008 році від ведучого Андрія Джеджули, а молодшу - від бізнесмена Ігоря Кучеренка у 2015 році, повідомляє Politeka.net.
Зірка нерідко розповідає про дітей. Зокрема, одного разу поділилася, що, буває, свариться з сином, але завжди намагається потім знайти вихід з конфлікту.
У новому ж сторі Instagram співачка розповіла про виховання доньки.
Так, одна з користувачок Мережі поцікавилася у Санти Дімопулос: "Софія завжди без іграшок. Це метод виховання, або так співпадає?".
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"У Софії дуже багато іграшок, переважно машин, паровозів і акул. Ніяких подібних методів у нас немає. Тато наш божеволіє у всіх магазинах іграшок і ніякими доводами його не зупинити", - написала артистка.
Зазначимо, від попередніх стосунків у Ігоря Кучеренка залишилося троє дітей. За словами Санти Дімопулос, вона змогла налагодити стосунки з дітьми чоловіка. Також у неї не було ніяких розборок з колишньою дружиною Кучеренка.
Нагадаємо, Дімопулос поділилася рідкісним фото з мамою, а та поспішила з відповіддю
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