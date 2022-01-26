Український співак та актор Андрій Данилко, який відомий під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, опублікував тизер-трейлер нової комедії "Велика прогулянка".

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram шоумен Андрій Данилко, який відомий українцям під сценічним образом Вєрка Сердючка, показав шанувальникам тизер-трейлер нової комедії "Велика прогулянка", прем'єра якої запланована на 24 лютого 2022 року.

У фільмі знялися сама Сердючка з "мамою", зірки студії "Квартал 95" Олена Кравець, Юрій Ткач, Ірина Гатун, співак Позитив та інші зірки.

За сюжетом, сім'ї Ткача та Кравець влаштували сварку за місце на відпочинку біля озера.

"Вони зайняли нашу поляну!", - сказала Ірина Гатун, яка зіграла дружину Ткача.

"Зайняти вони можуть хіба що чергу в туалет. Це наша поляна!", - відповів Юрій.

"Клас! З нетерпінням чекаємо! 🤗🤗🤗🤗🔥🔥🔥", Природа України😍😍😍 Моє кохання❤️", "Нова пісня класна 😍", "Тепла сімейна комедія це саме те, що потрібно взимку❤️😉🤗", "Супер, хочеться поржати від душі ❤️", - написали шанувальники.

Раніше Politeka повідомляла, що Кравець з "Квартал 95" розговорилася про депресії: "Мені зараз зовсім не "окей".

Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" показав, як рятується від холоду після повернення в Україну: "Мерзне лисина...".

Також Politeka писала, що відомий український співак і друг Данилка отримує листи з погрозами: "Починають мене лякати".