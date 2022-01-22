Як пише Politeka.net, Андрій Данилко є успішним українським артистом, який відомий під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка. Зірка отримав звання Народного і Заслуженого артиста України. Зірка зараз активно знімається в різних шоу і виступає з концертами. Так, Данилко запросили на новорічний вогник в "Дизель шоу". На сторінці проекту в Instagram вирішили згадати виступ Андрія в проекті.

"БАТЬКО НАШ-БАНДЕРА: ВЄРКА СЕРДЮЧКА НА «ДИЗЕЛІ» ШОКУВАЛА НЕСПОДІВАНИМ РЕПЕРТУАРОМ.

Концерти "Дизель Шоу" завжди яскраві і незабутні. І дивують не тільки «дизеля», а й запрошені гості. Так, на новорічному концерті Вєрка Сердючка зі сцени заспівала пісню про Степана Бандеру", - написано було під фотографіями.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ну блін, навіщо так?", "Так я була на концерті, було дуже супер", "хто б говорив, Якщо б захотіли, не допустили".

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