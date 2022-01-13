Як передає Politeka.net, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) завжди славився своїми костюмами для сцени і нерідко смішив епатажними луками перед камерами, проте в реальному житті чоловік зовсім інший. І вважає за краще показувати себе без всяких надмірностей, але досить рідко.
"Гримерка 303" - коротко написав під фото артист. Як можна помітити, в реальному житті і навіть на шоу " Маска» Данилко віддає перевагу взагалі обходитися без пихатих костюмів і яскравого гриму. Йому досить темної кофти і брюк, а також чорної кепки і маски.
Причому в повсякденному житті він вважає за краще такий же стиль. Шанувальники люблять спостерігати за його життям і обдаровують компліментами:
"Головне, щоб не палата 6 😉; Super!🔥 ❤ ️ ; Дуже красиво..!!!; Боже який гарний😍; який рік?; Номер має значення; Краш💙; я ще прийду, але обіцяю не йти👨 🦽».
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Раньше Катя Осадча у програмі" Світське життя " озвучила звинувачення, які звучать на адресу української зірки серед переможців Євробачення. "Ти зустрічаєш переможців Євробачення і бачиш, що вони тобі так трошки заздрять, що хедлайнером концерту-ти, головна зірка концерту-ти, а перемагали в Євробаченні вони", - зазначила Осадча.
На це Сердючка невинно і грайливо відповіла:"Ну, кожному своє". І додала:"Якби я перемогла, багато людей зійшли б з розуму".
Нагадавши, Данилко в образі Вєрки Сердючки осоромився перед Осадчою:"Аж самій соромно".
Як повідомляла Politeka, Мама Вєрки Сердючки поза образом показала, як зазначила свята: "Ах ось ви яка...".
Також Politeka писала, що Андрій Данилко несподівано різко висловився про новорічні ранки:"дивився, як на божевільних".