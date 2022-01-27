Победительница одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк" и жена теле- и радиоведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала поклонникам, что их отпуск отменяется.

Как сообщает Politeka.net, известная блогер и жена главного героя одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о своих планах на своей странице в Instagram.

Сейчас Даша, Никита и их маленький сын Лев находятся на отдыхе на Сейшелах. Также Квиткова рассказала, что они с Добрыниным планировали вдвоем полететь на Мальдивы, но отказались от этой идеи.

Так, Квиткова рассказала, что они планировали вернуться в Киев на неделю раньше, решить свои дела и полететь на отдых на Мальдивы без сына.

"Моя мама предложила забрать Льва на семь дней и дать нам отдохнуть", - рассказала Даша.

Квиткова отметила, что они уже все забронировали, но потом решили, что не будут никуда лететь.

"Мы вдвоем лежали на спа и к нам двоим пришла мысль, что сейчас этого делать не стоит. Лучше мы уже добудем здесь до конца и прилетим все вместе в Киев и пока не будем путешествовать вообще", - сказала Квиткова.

Даша заметила, что это было общее решение.

"Если так пришло, значит это какой-то знак. Значит, мы все сделали правильно", - подытожила жена Добрынина.

Ранее Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин устроил Квитковой, что худеет после родов, свидание мечты "С видом на океан".

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