Как сообщает Politeka.net, известная блогер и жена главного героя одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о своих планах на своей странице в Instagram.
Сейчас Даша, Никита и их маленький сын Лев находятся на отдыхе на Сейшелах. Также Квиткова рассказала, что они с Добрыниным планировали вдвоем полететь на Мальдивы, но отказались от этой идеи.
Так, Квиткова рассказала, что они планировали вернуться в Киев на неделю раньше, решить свои дела и полететь на отдых на Мальдивы без сына.
"Моя мама предложила забрать Льва на семь дней и дать нам отдохнуть", - рассказала Даша.
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Квиткова отметила, что они уже все забронировали, но потом решили, что не будут никуда лететь.
"Мы вдвоем лежали на спа и к нам двоим пришла мысль, что сейчас этого делать не стоит. Лучше мы уже добудем здесь до конца и прилетим все вместе в Киев и пока не будем путешествовать вообще", - сказала Квиткова.
Даша заметила, что это было общее решение.
"Если так пришло, значит это какой-то знак. Значит, мы все сделали правильно", - подытожила жена Добрынина.
Ранее Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин устроил Квитковой, что худеет после родов, свидание мечты "С видом на океан".
Напомним, что жена "Холостяка" Добрынина рассказала об огромном минус жизни на Сейшелах: "Ничего не помогает".
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина показала нескромные развлечения с мужем на пляже: "Извините, но...".