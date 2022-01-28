Как передает Politeka.net, совсем недавно у победителя проекта "Голос країни" Романа Сасанчина и его жены Иванны, которая старше его на пару лет, родилась дочка. Малышку назвали Элизабет. Стоит отметить, что Сасанчину всего 19 лет.

Его жена - Иванна является известным блогером на платформе Инстаграм. После родов, девушка начала активно заниматься своей фигурой и приводить себя в порядок. На своей странице в Инстаграм Иванна показала, как сбылась её заветная мечта. Девушка решила нарастить волосы с помощью африканского метода наращивания, он подразумевает под собой, что пряди крепятся на косички к корням своих волос.

Иванна Сасанчина показала этапы процесса, и как сразу её внешность преобразили длинные волосы.

"Осуществила мечту", — поделилась жена победителя "Голосу країни".

Напомним, что недавно жена Сасанчина резко ответила своим ненавистникам и высказала, что думает о них. Также, она показала тех, ради кого живет и назвала их главными людьми в своей жизни.

Ранее сообщалось, жена Романа Сасанчина с малышкой на руках рассказала о людях, которые желают им зла: "Я обещаю..."

Также, жена Романа Сасанчина раскрыла, почему родители не помогают им с ребенком: "Потешились и поехали домой, а мы..."

Politeka рассказывала, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина растрогала домашними кадрами с мужем и маленькой дочкой: "Какие вы классные"



