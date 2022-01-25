Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и молодая мама Иванка Сасанчина, которая стала женой победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина, поделилась на своей странице в Instagram трогательным видео. В коротком ролике девушка показал их с мужем нежности во время колыхания маленькой дочки в коляске.

Как видно, парочка сняла в их квартире, 19-летний Роман в темном наряде и с капюшоном на голове одной рукой колышет коляску с новорожденной дочкой, а второй обнимает свою 23-летнюю жену Иванку. Девушка запечатлена на видео в домашнем наряде – темных штанах и серой футболке, ее волосы собраны в хвост, на лице только милая улыбка.

В подписи к публикации блогерша написала: "Самые родные мои". Пользователи тут же принялись комментировать новое видео на странице Иванки: "Какие вы красивые", "Счастья вам", "Очень красивые", "Какие вы классные", "Какие вы классные, здоровья, любви и большой карьеры!", "Очень красивая пара счастья вам".

Напомним, 19-летний победитель "Голосу країни" рассекретил песню, посвященную новорожденной дочери: "Уже скоро...".

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