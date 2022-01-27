Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук недавно стала новой ведущей "Танців з зірками", заменив там Тину Кароль. Звезда замужем за успешным миллионером, с которым отправилась в путешествие в Африку. На новых сторис ведущая показала, с кем целовалась, пока муж смотрел.
На фотографии Иванна стояла возле жирафы, которая что-то ела из ее рук. Звезда надела мини-юбку и топик, которое было чуть ниже бедер.
На второй фотографии Онуфрийчук уже была с несколькими животными.
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На еще одном кадре звезда уже целовалась с жирафой. Животное потянулось языком к губам ведущей, пока та закрыла глаза.
"Как вам такой поцелуй?", - написала знаменитость на фото в сторис.
На следующих кадрах Иванна показала, как случился поцелуй. Чтобы животное прикоснулось к ее губам, она держала ими лакомство для жирафы.
"Вот как это было", - написала звезда.
На последнем сторис Онуфрийчук стояла и обнимала мужа, пока жираф ел с руки.
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